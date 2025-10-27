El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Donald Trump y Kim Jong-un, en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas en 2019. AFP

Trump, «cien por cien dispuesto» a entrevistarse con Kim Jong-un en Corea del Norte

El presidente estadounidense podría organizar sobre la marcha una reunión con el dictador norcoreano durante su gira asiática, como ya hiciera en 2019

Jaime Santirso

Pekín

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:28

De entre todos los lugares que Donald Trump recorrerá en su gira asiática, uno permanece entre interrogantes. Este no es otro que Corea del Norte, ... a cuyo dictador ha tratado de cortejar, aunque solo sea para apuntalar su cosmético perfil 'nobelable', de hombre de paz y entendimiento. El espectáculo del presidente estadounidense se rige por la imprevisibilidad, de modo que esta visita se mantiene como una teatral incógnita.

