El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Felipe VI en su encuentro con el cuerpo diplomático español. Efe

Felipe VI frente a la Asamblea de la ONU: «Estamos ante un momento crucial que no admite vacilaciones»

El Rey intervendrá este miércoles ante el pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas con motivo de su 80º aniversario, se reunió ayer con el cuerpo diplomático español

Mercedes Gallego

Nueva York

Martes, 23 de septiembre 2025, 07:01

Frente a la zozobra internacional que ha dejado la abdicación de EEUU en el respaldo a las grandes instituciones, el rey Felipe VI se ha ... propuesto defender frente al mundo el multilateralismo como único camino para afrontar los grandes desafíos globales. El monarca, que intervendrá este miércoles ante el pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas con motivo de su 80º periodo de sesiones, aprovechó ayer lunes su encuentro con el cuerpo diplomático español en Nueva York para subrayar que «honrar la promesa de la ONU no es mirar atrás, sino actuar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    %uD83C%uDFA7 El audio del VAR del penalti del Córdoba-Racing
  2. 2

    «Tenemos que dar una vuelta a esto del VAR»
  3. 3 El otoño sacude Santander con inundaciones
  4. 4 El otoño sacude Santander con inundaciones
  5. 5

    El Ayuntamiento de Santander encarga el estudio para reparar el acceso a Los Peligros y pone fin al conflicto con Costas
  6. 6

    Vox lleva al Parlamento que los cántabros tengan prioridad frente a los migrantes en las prestaciones
  7. 7

    La terraza y los nuevos miradores del Palacio abrirán al público en octubre
  8. 8

    Marcel, el teleoperador de Dios
  9. 9

    Ceria presentó al Ayuntamiento de Santander en 2024 un proyecto de rehabilitación del estadio
  10. 10

    Bondalti ya tramita en Portugal la refinería de litio verde a la que también aspiraba Torrelavega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Felipe VI frente a la Asamblea de la ONU: «Estamos ante un momento crucial que no admite vacilaciones»

Felipe VI frente a la Asamblea de la ONU: «Estamos ante un momento crucial que no admite vacilaciones»