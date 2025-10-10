El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La activista Reyes Rigo. RC

La Fiscalía israelí pide prisión para la activista española de la flotilla acusada de morder a una funcionara

Reyes Rigo lleva detenida desde el 1 de octubre y es la única española que aún no ha sido deportada a España

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:19

Se complica la situación para Reyes Rigo, la activista española de la flotilla a Gaza detenida el pasado 1 de octubre cuando viajaba a bordo ... de la Global Sumud Flotilla con ayuda para Gaza y que, a diferencia del resto de sus compañeros, aún no ha sido deportada a España porque está acusada de morder a una funcionaria israelí durante un control médicol. Aunque el Minsiterio de Asuntos Exteriores fijó el miércoles como fecha para su liberación, la Fiscalía de la región de Neguev, donde se encuentra la cárcel en la que está retenida, ha presentado cargos contra ell y ha solicitado que permanezca en prisión preventiva, según ha informado este viernes la Policía de Israel.

