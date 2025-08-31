El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La flotilla Global Sumud zarpa de Barcelona rumbo a Gaza para romper el bloqueo israelí

Con Greta Thunberg, Ada Colau y otras figuras públicas a bordo, la misión internacional parte con ayuda humanitaria y decenas de barcos en una histórica movilización contra el asedio a la Franja

Leire Moro

Leire Moro

Domingo, 31 de agosto 2025, 15:46

Este domingo a las 13:00 horas ha zarpado del Moll de la Fusta del puerto de Barcelona la Global Sumud Flotilla, una iniciativa internacional ... compuesta por decenas de embarcaciones con activistas, artistas y representantes políticos, que pretende llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y desafiar el bloqueo impuesto por Israel. La flotilla, que se presenta como «independiente y no afiliada a ningún partido o gobierno», pretende abrir un corredor humanitario en medio del devastador conflicto que vive el enclave palestino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Urbanismo autoriza apartamentos turísticos en suelo rústico como si fueran casas unifamiliares
  2. 2 «Estoy muy feliz por Villalibre, porque vuelva a disfrutar, porque se sienta importante»
  3. 3 «A los turistas les recomendaría Cantabria en general, porque esta tierra no es solo Santander»
  4. 4

    Un oso se cruza con un coche en Cabezón de Liébana y responde con un zarpazo
  5. 5 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  6. 6

    Polémica por las fiestas de quita y pon
  7. 7

    Último día. Cantabria de fiesta para despedir el verano
  8. 8

    Suances, el embalse de Alsa y Santander
  9. 9

    El tratamiento del picudo «no garantiza que las palmeras de Renedo sobrevivan»
  10. 10

    El cierre de Zara Home de Valle Real dará paso a una firma de regalos y un herbolario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La flotilla Global Sumud zarpa de Barcelona rumbo a Gaza para romper el bloqueo israelí

La flotilla Global Sumud zarpa de Barcelona rumbo a Gaza para romper el bloqueo israelí