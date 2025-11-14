Indian Motorcycle lanza sus nuevas Sport Scout RT y Sport Scout Sixty

V. D. Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:00 Comenta Compartir

Como novedad para 2026, Indian Motorcycle ha introducido la Sport Scout RT, incorporando un diseño moderno y aportando un espíritu más agresivo y más capacidad a la gama Scout. Las maletas rígidas con cierre ofrecen más de 37 litros de almacenaje a prueba de agua y son capaces de albergar un equipo entero de moto, incluyendo botas, pantalones, chaqueta y guantes. Su diseño con tapa superior es práctico y maximiza la capacidad de carga.

Los nuevos guardabarros y semi carenado a juego de color, junto con gráficos revisados, aportan a la Sport Scout RT un look custom. Las torretas Moto Style de 152 mm, en negro brillante y con realces mecanizados, vienen de serie. Las tijas mecanizadas y el manillar Moto completan el conjunto. Su asiento monoplaza deportivo proporciona apoyo lumbar. El semi carenado de la Sport Scout RT protege y personaliza su look. Con el acabado Limited +Tech, la Sport Scout RT está disponible en Negro Smoke con gráficos, Rojo Sunset Metalizado con gráficos y en Chalk.

«La Scout es una líder del mercado, un icono reconocido mundialmente y, con el debut de la Sport Scout RT, estamos redefiniendo el significado de conducir una Indian Scout», dijo Aaron Jax, vicepresidente de Indian Motorcycle. «Mediante una serie de actualizaciones en toda la gama, no solo seguimos teniendo la mejor cruiser de la carretera, sino que estamos subiendo el listón ofreciendo a los motoristas de todo el mundo una forma insuperable de disfrutar de la carretera abierta».

Ampliar Indian Sport Scout Sixty indian press

Por su parte, la Sport Scout Sixty se une a la gama más asequible de Indian Motorcycle, compuesta hasta ahora por las Scout Sixty Bobber y Scout Sixty Classic, como la integrante de perfil más deportivo. El manillar Mini Ape y las torretas integradas de la Sport Scout Sixty mejoran el alcance a los mandos y el control para una conducción más deportiva. El asiento, de estilo deportivo, proporciona al conductor más confort.

Un semi carenado proporciona protección contra el viento y su baja altura de asiento ofrece mucha manejabilidad. Los mandos de pie estándar, en posición central, mantienen los pies del conductor firmemente apoyados para facilitar la conducción y mejorar el control. Finalmente, la Sport Scout Sixty incorpora rueda delantera de 19 pulgadas. Con el acabado Limited, la Sport Scout Sixty está disponible en Negro Smoke y también en versión A2 para los conductores más jóvenes.