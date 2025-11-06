Nueva BMW F 450 GS: Espíritu GS para el carné A2

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:00 Comenta Compartir

En el salón internacional de la moto EICMA, BMW Motorrad ha destapado la versión definitiva de su F 450 GS, un modelo dirigido específicamente a la clase A2 que marca el siguiente paso en la familia de modelos GS.

En su diseño destaca el faro LED con luz de conducción diurna en forma de «X» y la distintiva flyline. Los intermitentes y las luces de control de la F 450 GS también utilizan tecnología LED.

Su corazón es un motor de dos cilindros en línea de desarrollo completamente nuevo que ofrece una potencia de 48 CV a 8.750 rpm y un par máximo de 43 Nm a 6.750 rpm. Cumple los estrictos requisitos EU5+ y además consume 3,8 litros a los 100 km. En combinación con el depósito de 14 litros, puede alcanzarse una autonomía de más de 350 km. El sistema de escape es de acero inoxidable.

El bastidor multitubular, que integra el propulsor como elemento portante, se asocia a unas horquillas telescópicas invertidas KYB e 43 mm de diámetro regulables en compresión y extensión, mientras que la rueda trasera se guía mediante un basculante de doble brazo con un amortiguador de muelle central KYB de amortiguación progresiva.

Está equipada con neumáticos sin cámara para carretera y de 100/90-19 delante y 130/80-17 detrás. La frenada cuenta con freno monodisco flotante con una pinza fija Brembo de 4 pistones y un disco de freno de 310 mm de diámetro. En la rueda trasera se utiliza un freno de disco único con pinza flotante de 1 pistón y 240 mm de diámetro.

Ampliar Nueva BMW F 450 GS bmw press

La nueva BMW F 450 GS viene equipada de serie con el sistema ABS Pro de BMW Motorrad, que permite frenar con ABS en curvas. Cuenta opcionalmente con embrague Easy Ride (de serie en la variante GS Trophy) un sistema que, en combinación con el Shift Assistant Pro (también opcional), se elimina por completo el accionamiento manual de la maneta de embrague. La palanca de embrague, sin embargo, permanece montada y permite al piloto intervenir manualmente en cualquier momento si es necesario.

La BMW F 450 GS ofrece de serie tres modos de conducción: Rain, Road y Enduro. El equipamiento de serie también incluye ABS Pro, control dinámico de la frenada (DBC), control dinámico de la tracción (DTC) y control del par de arrastre del motor (MSR). Cuenta de serie con una pantalla TFT de 6,5 pulgadas.

La nueva trail alemana incorpora de serie un asiento de dos piezas (845 mm), manetas ajustables y un sistema de reposapiés con empuñaduras de goma extraíbles, cuyo perfil dentado lo hace adecuado para el uso off-road. La palanca del freno de pie se puede ajustar manualmente en 20 mm en dos posiciones para adaptarse a las necesidades individuales de la conducción dentro y off-road. La palanca de cambios también es ajustable en altura.

La nueva BMW F 450 GS está disponible en cuatro variantes de equipamiento: el modelo BMW F 450 GS de serie en color Cosmic Black y el modelo BMW F 450 GS Exclusive, también en Cosmic Black, con estriberas off-road, protectores de manos, un protector de bajos de plástico, Riding Modes Pro, Shift Assistant Pro y un parabrisas transparente. Otra variante de equipamiento es la BMW F 450 GS Sport en Racing Red, con estriberas off-road, paramanos, protección de bajos de plástico, Riding Modes Pro, Shift Assistant Pro, un parabrisas transparente y la «suspensión deportiva» (con horquilla KYB ajustable en rebote y compresión). La cuarta variante, la BMW F 450 GS Trophy en Racing Blue Metallic, cuenta con estriberas off-road, protectores de manos blancos, Riding Modes Pro, Shift Assistant Pro, «Sports Suspension», un parabrisas de rallie tintado, un protector de motor de aluminio y la nueva versión mejorada del embrague centrífugo: el Easy Ride Clutch (ERC).