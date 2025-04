200 euros y 4 puntos del carnet menos: Piénsatelo dos veces antes de saltarte un STOP

N. S. Jueves, 10 de abril 2025, 11:00 Comenta Compartir

Siempre hay que respetar las señales de tráfico, pero hay algunas fundamentales, como las que marcan los límites velocidad, ya que, en una gran ciudad, estos límites son mucho más reducidos que los de una vía interurbana, sobre todo al pasar por una zona residencial. Circular a una velocidad reducida ayuda a tener un mayor margen para reaccionar ante una señal de tránsito.

Otras señales que hay que tomarse muy en serio son la de STOP y la de 'ceda el paso'. En el caso del STOP, hay que parar; incluso cuando no se vea a ningún vehículo puesto que podría aparecer de forma repentina. En caso del 'ceda al paso' hay que asegurarse de que otro vehículo no tenga prioridad de paso. Y es que tal como explica Jorge Ordás, subdirector de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la DGT, «no respetar la línea continua o un STOP son acciones que suponen un elevado riesgo y con efectos potencialmente peligrosos. La inteligencia aplicada a los dispositivos de captación nos permite a día de hoy controlar esos comportamientos con la finalidad de corregirlos».

De hecho, en 2021 –último año con estadísticas completas publicadas–, 1.093 conductores de entre los implicados en accidentes con víctimas no había respetado un STOP. Una acción de evidente peligro y que esta cifra (que deja fuera a todos aquellos que sin respetar el STOP no sufren accidentes o en esos que no hay ni muertos ni heridos). Se trata de una de las infracciones más habituales, por detrás de las de velocidad (4.739), no mantener el intervalo de seguridad (4.981), no respetar otra regulación de prioridad (2.345) e invadir parcialmente el sentido contrario (1.552).

Por este motivo, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha comenzado a probar un sistema automático para la vigilancia de estos cruces. Una cámara de vídeo, previamente calibrada para detectar la total detención del vehículo, graba permanentemente a los vehículos que se acercan a un cruce regulado por STOP y envía al Centro de Tratamiento de Denuncias Automáticas la grabación de aquellos que no respeten dicha señal. Hay que recordar que saltárselo se sanciona con multa de 200 euros y la retirada de 4 puntos del permiso de conducir. Con ello, la DGT espera acabar con los casi 1.100 accidentes con víctimas que se producen cada año por este motivo y, tras las pruebas, extenderá este sistema a los cruces con STOP más peligrosos.

Hasta la fecha, la DGT ha instalado estos radares en dos ubicaciones específicas. Uno de ellos está situado en el kilómetro 13,95 de la carretera M-222, en sentido creciente, en la Comunidad de Madrid. El otro lo tenemos en la provincia de Cuenca, exactamente en el kilómetro 68,68 de la carretera CM-220, también en sentido creciente.

Asimismo, otro accidente, cada vez más habitual, son las colisiones laterales. De hecho, en 2021, se produjeron 217 muertes por este tipo de choque, un 5% menos que en 2019, en los 8.163 accidentes que se produjeron por siniestros de este tipo con víctimas (41 mortales). La cada vez más frecuente presencia de vías de varios carriles, con incorporaciones, son una de las razones. Y la falta de respeto por la señalización horizontal de línea continua, otra, quizás más importante.

Para vigilar el respeto a esta señalización, la DGT ya prueba también un sistema combinado de dos cámaras que fotografían a todos los vehículos que circulan por las incorporaciones y el carril derecho de la vía principal a la que se incorporan. Cuando un vehículo es detectado, en una secuencia de pocos metros, en la vía de aceleración y, después, sin que haya terminado la línea continua, en el carril derecho de la vía principal, la conclusión es evidente: ¡no ha respetado esa línea continua! El sistema envía las fotos como prueba y el Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas tramita la sanción económica (200 euros); aunque en este caso sin detracción de puntos.