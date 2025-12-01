El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, con la vara de mando de Ripoll, donde es alcaldesa, y una barretina. EFE

Aliança pesca ya en casi todos los caladeros

El auge del partido de la extrema derecha secesionista apenas cinco años después de su creación desata un seísmo en Junts y convulsiona la política catalana

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:34

Comenta

Aliança Catalana crece como la espuma y los partidos clásicos no saben cómo hacerle frente. Mientras el presidente de la Generalitat, Salvador Illa (PSC), vaticina ... a la líder 'indepe' de ultraderecha Sílvia Orriols de que su proyecto «fracasará», Oriol Junqueras (ERC) acusa a la también alcaldesa de Ripoll de ser un invento del CNI y el presidente del Parlament, Josep Rull (Junts), la señala amenazante con el dedo, la formación de extrema derecha, islamófoba y secesionista no para de crecer en las encuestas apenas un lustro después de su alumbramiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen tres amigos de entre 22 y 25 años en un accidente de tráfico en Virgen de la Peña
  2. 2

    «Las gallinas están cabreadas porque quieren salir a la calle, se lo noto»
  3. 3

    Santander ya no tiene calles con nombres franquistas
  4. 4

    «Si aguanta la nieve, Alto Campoo abrirá para el puente; ojalá sea una temporada estable»
  5. 5

    «Nos ha impactado a toda la comarca. Ahora hay que estar con las familias»
  6. 6

    El mago parte por la mitad al Eibar
  7. 7 Delegación del Gobierno: Esa carretera está en buenas condiciones
  8. 8

    Una polémica circunvalación en Liérganes
  9. 9 Castro Urdiales celebra San Andrés entre lluvia, sol y, como es obligado, caracoles
  10. 10

    Santander adjudica la obra del aparcamiento de Mataleñas y modificará el proyecto con los vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Aliança pesca ya en casi todos los caladeros

Aliança pesca ya en casi todos los caladeros