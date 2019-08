Celaá llama «solución individual» al 'no es no' de Sánchez e insiste en reclamar la abstención de PP y Cs 02:18 La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. / Foto: EFE / Vídeo: ATLAS Desdeña los reproches de ambos partidos por la investidura de Chivite en Navarra y esgrime que no ha habido pacto con los independentistas PAULA DE LAS HERAS Madrid Viernes, 2 agosto 2019, 16:00

El PSOE no da la menor importancia a los reproches del PP y Ciudadanos por su disposición a gobernar en Navarra con un acuerdo de coalición que dependerá de los votos de Bildu. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, argumentó hoy que el modo en el que la socialista María Chivite ha cerrado su pacto de investidura es «coherente» con su posición de no pactar con el independentismo y volvió a exigir a los dos partidos que se abstengan 'gratis' en una eventual investidura de Pedro Sánchez, como hizo el PSOE en 2016.

Celaá argumentó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes, que no es comprensible que «esa derecha que dice ser defensora de la institucionalidad» no se avenga a facilitar la formación del único Gobierno posible en estos momentos. La paradoja es que como razones de peso para reivindicar ese gesto volvió a poner sobre la mesa la necesidad de que el futuro ejecutivo «no dependa de los secesionistas» -es decir, para evitar un escenario similar al de Navarra- y el «gran esfuerzo» realizado por su formación con Mariano Rajoy hace tres años.

«No ofrecieron nada, solo responsabilidad y el PSOE, con gran sufrimiento interno se abstuvo, por respeto institucional -adujo sin tener en cuenta que el presidente del PP llegó a proponer un Ejecutivo de coalición y que fueron los propios socialistas los que prefirieron abstenerse sin negociar para no tener ninguna atadura- . Eso es lo que pedimos, lo mismo que se nos pidió e hicimos».

Celaá también esgrimió que, además, a diferencia de lo que ocurre ahora, entonces «había posibilidad de otras formas de Gobierno». La realidad es que, al revés que Podemos, Sánchez nunca lo vio así. En esos momentos, los independentistas exigían a cambio de la investidura el reconocimiento del derecho de autodeterminación y él consideraba esa una línea roja infranqueable. La única alternativa a la abstención eran unas terceras elecciones.

La ministra no obvió, por otro lado, la contradicción de que el propio presidente del Gobierno en funciones prefiriera dimitir antes de dar el paso que ahora exige a sus adversarios, un gesto sobre el que construyó toda su campaña para la reconquista de la secretaría general del PSOE y al que volvió a apelar incluso el pasado 25 de julio durante la sesión de investidura para espetar a Pablo Iglesias que tiene un larga experiencia en eso de anteponer sus «convicciones» a los sillones. Pero adujo que eso no es lo relevante. «Estamos hablando de fuerzas políticas, no de soluciones respetables pero individuales. Estamos hablando del colectivo político que se presentó, con gran sufrimiento, y se abstuvo. Eso es lo que pedimos. Lo ha pedido también el presidente», zanjó.