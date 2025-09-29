El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este domingo durante el acto de su partido en Murcia. EP

¿En qué consiste el visado por puntos que propone Feijóo?

Siguiendo el modelo de Reino Unido o Canadá, los populares apuestan por regular la inmigración regular calificando a los solicitantes de residencia por su formación laboral o afinidad cultural

Ander Azpiroz

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:24

El PP ha dado un giro a su política sobre inmigración consciente de la sangría de votos que sufre a manos de Vox por una ... materia que según la última encuesta del CIS es ya el segundo problema para los españoles. Alberto Núñez Feijóo lanzó este domingo desde Murcia y ante los líderes territoriales de su partido la creación de un visado por puntos para controlar la llegada a España de la inmigración regular. Es una medida similar a la que ya han puesto en práctica otros países.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La última ola de José de Diego
  2. 2

    El Gimnástica-Selaya se suspende después de que un jugador reciba un fuerte golpe
  3. 3

    Caen las notas de corte en la mayoría de grados de la UC tras la nueva Pau
  4. 4

    La prostitución crece en Cantabria y son más de cien los pisos que ofertan servicios sexuales
  5. 5

    Santiago Cobo y Vanesa del Río ganan en Potes
  6. 6 El portero del Colindres, que tuvo que ser hospitalizado el sábado, pendiente de evolución
  7. 7

    Del MetroTus al aparcamiento en Mataleñas
  8. 8

    Stiglitz se doctora en la UIMP
  9. 9

    El parque empresarial de Laredo, el último proyecto que enfrenta a políticos y vecinos
  10. 10

    Penagos alza la voz contra los eólicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes ¿En qué consiste el visado por puntos que propone Feijóo?

¿En qué consiste el visado por puntos que propone Feijóo?