El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Yolanda Díaz interviene en la última sesión de control al Gobieno en el Congreso. EFE

Díaz reaviva su discurso más combativo a las puertas de un ciclo electoral decisivo

La vicepresidenta ha convertido la vivienda en un caballo de batalla contra el PSOE ante la falta de un proyecto común de las izquierdas

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:31

Comenta

El fracaso en la votación de una proposición de ley sobre vivienda el pasado jueves en el Congreso pasó prácticamente desapercibida. En otra jornada frenética, ... todas las miradas estaban centradas en la entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García y en el descarrilamiento de la senda de déficit del Gobierno, primer paso para los Presupuestos, tras ser tumbada en por PP, Vox, UPN y Junts.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen tres amigos de entre 22 y 25 años en un accidente de tráfico en Virgen de la Peña
  2. 2

    «Las gallinas están cabreadas porque quieren salir a la calle, se lo noto»
  3. 3

    Santander ya no tiene calles con nombres franquistas
  4. 4

    «Si aguanta la nieve, Alto Campoo abrirá para el puente; ojalá sea una temporada estable»
  5. 5

    «Nos ha impactado a toda la comarca. Ahora hay que estar con las familias»
  6. 6

    El mago parte por la mitad al Eibar
  7. 7 Delegación del Gobierno: Esa carretera está en buenas condiciones
  8. 8

    Una polémica circunvalación en Liérganes
  9. 9 Castro Urdiales celebra San Andrés entre lluvia, sol y, como es obligado, caracoles
  10. 10

    Santander adjudica la obra del aparcamiento de Mataleñas y modificará el proyecto con los vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Díaz reaviva su discurso más combativo a las puertas de un ciclo electoral decisivo

Díaz reaviva su discurso más combativo a las puertas de un ciclo electoral decisivo