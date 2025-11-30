El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El furgón de la Guardia Civil que lleva a José Luis Ábalos llega el jueves a Soto del Real. Reuters

Diccionario ampliado de la corrupción española

Los casos 'Koldo' y 'mascarillas' en Almería añaden nuevos vocablos a la jerga que los corruptos usan para intentar burlar a los investigadores

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

Cada nueva trama de mordidas y sobornos descubierta por los investigadores aporta asombrosos vocablos y deslumbrantes expresiones al ya imponente diccionario de la corrupción en ... España. Metonimias, apodos ingeniosos, expresiones castizas, y otras de muy mal gusto, y metáforas gastronómicas sorprenden desde hace lustros a los agentes, que se siguen maravillando por los intentos de los corruptos para intentar disimular con palabros inventados sus múltiples chanchullos. Las últimas contribuciones a la jerga corrupta nacional llegan del 'caso Koldo' y el 'caso mascarillas de Almería'.

