Imagen de archivo. El ministro del PSOE, Félix Bolaños y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una reunión para sellar el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. EFE

El Gobierno aprobará la condonación de una parte de la deuda a Cataluña en septiembre

La medida debe validarse en el Consejo de Ministros y posteriormente en el Congreso

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 19 de agosto 2025, 14:45

Esquerra Republicana ha avanzado este martes que el Gobierno aprobará en septiembre la condonación de una parte de la deuda del FLA a Cataluña, extensible ... a todas las autonomías. Fuentes del Ministerio de Hacienda han confirmado que el Consejo de Ministros aprobará en breve el anteproyecto de ley que hará posible la condonación de la deuda a las autonomías, entre ellas a Cataluña. La medida podría aprobarse ya el 2 de septiembre según ERC, aunque fuentes gubernamentales no han confirmado la fecha exacta. El Gobierno ejecutará una quita de 17.000 millones de la deuda catalana y prevé una condonación total a las autonomías que así lo requieran de 83.000 millones. En el Gobierno, confían en que la medida llegue al Congreso para su votación y aprobación definitiva antes de final de año.

