ERC sitúa la recaudación de impuestos como elemento «clave» del acuerdo de financiación de Cataluña

El Gobierno y la Generalitat se reunirán el lunes que viene en Barcelona en una comisión bilateral sobre el modelo de financiación de Cataluña. Del ... encuentro, se espera que salga la arquitectura de concierto económico catalán. Queda una semana «decisiva», ha avisado este lunes ERC, que confía en que el lunes puedan cristalizar los «avances» en los acuerdos suscritos entre los socialistas y los republicanos. El pacto para la investidura de Illa firmado por el PSC y ERC señala que la agencia tributaria catalana estará lista en cuanto a su dimensión para gestionar la campaña de la renta del año que viene.

La «recaudación de impuestos» es un elemento «clave», así como la propia capacidad de la agencia tributaria catalana, según ha asegurado el portavoz de ERC, Isaac Albert. «Recaudación, reducción del déficit fiscal, mantener el principio de ordinalidad y disponer de los recursos suficientes para cubrir las necesidades de los ciudadanos y los servicios públicos». Estos son los cuatro ejes que Esquerra considera «innegociables» de cara a la reunión del lunes de la bilateral entre el Gobierno y el Govern.

ERC, mientras, ha criticado el nombramiento de Montserrat Mínguez, diputada del PSC en el Congreso, como nueva portavoz del PSOE. El PSC ya no podrá defender los intereses de Cataluña como si fuera un partido «autónomo» del PSOE, ha señalado Albert. De momento, los republicanos no anticipan su posición ante la comparecencia de Pedro Sánchez del miércoles para abordar los casos de corrupción en el Congreso. La continuidad de la legislatura «depende» de Sánchez y no de la mayoría de la investidura, según los republicanos. «ERC no está casado ni divorciado», ha advertido. Los republicanos tomarán decisiones, ha avisado, en función de la evolución de los acontecimientos y de las medidas que Sánchez pueda anunciar.

Eso sí, ERC ya avanza que estará «en frente» de la «coalición reaccionaria» del PP y Vox.