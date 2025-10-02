El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Begoña Gómez Efe

«Muy excepcional», «muy esporádico»: Begoña Gómez negó ante Peinado el uso particular de la asistente de Moncloa

La imputada el pasado 10 de septiembre defendió que «las esposas de los otros presidentes del Gobierno» también tenían una persona de confianza

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:46

Fue el pasado 10 de septiembre. Y Begoña Gómez solo respondió a un puñado de preguntas en el juzgado de Juan Carlos Peinado en la ... que era su cuarta visita a Plaza de Castilla. Las grabaciones de aquella breve sesión no se han distribuido a las partes, pero sí un acta de aquella declaración tras su nueva imputación por malversación por el supuesto uso de la asistente de Moncloa Cristina Álvarez para gestionar el día a día de su Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC).

