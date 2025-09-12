Exteriores convoca a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España

El Ministerio de Exteriores ha convocado esta mañana a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España para rechazar tajantemente las «falsas» ... y «calumniosas» declaraciones de la oficina del Primer Ministro de Israel. En concreto, Benjamín Netanyahu acusó a Pedro Sánchez de realizar una «amenaza genocida flagrante» contra el Estado hebreo, después de que el presidente del Gobierno expresase que España no puede frenar el «genocidio» en Gaza al carecer de bombas nucleares, portaaviones ni grandes reservas de petróleo.

Así lo aseguran fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares a este periódico. Una decisión que llega, además, después de que Exteriores también llamase este lunes a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv «ante las calumniosas acusaciones de antisemitismo hacia España y las inaceptables medidas contra dos miembros del Gobierno de nuestro país».

El Ministerio, en un comunicado oficial, aseguró entonces que el Gobierno «no se dejará amedrentar» a la hora de defender la paz y ha hecho hincapié en que las medidas anunciadas por Sánchez «responden al sentir mayoritario de la sociedad española y se adoptan en el marco de su soberanía y en coherencia con su defensa de la paz, los derechos humanos y la legalidad internacional».