El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Felipe VI, durante su intervención en la ONU. EP

La extrema derecha critica el discurso del Rey en la ONU

Hermann Tertsch y Juan Carlos Girauta, de Vox, y Alvise creen que Felipe VI defendió la política internacional de Sánchez

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:15

Dirigentes de la extrema derecha criticaron este jueves abiertamente el discurso del Rey en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York. El eurodiputado de ... Vox Hermann Tertsch calificó el mensaje como «panfleto socialista globalista» que «le ha colocado el felón Sánchez dentro de su programa de destrucción de la Corona».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Surfistas de Santander despedirán este domingo a José de Diego Poza con un funeral hawaiano
  2. 2

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  3. 3 Cancelado el concierto de Medina Azahara en Reinosa por problemas de salud de su vocalista
  4. 4 Varias calles del centro de Santander quedarán cortadas este sábado por manifestaciones
  5. 5

    Un trabajador con sarna y seis residentes sospechosos causan alarma en el CAD de Laredo
  6. 6

    Manuel Grande dimite por sorpresa como alcalde de Tudanca tras 24 años en el puesto
  7. 7 La primera nevada sorprende en los Picos de Europa en pleno septiembre
  8. 8 Hasta siempre, Maxi, un hombre al servicio de su tierra y del bien común
  9. 9

    Tráfico atribuye el accidente mortal de Lunada a una velocidad inadecuada en un vial con nieve
  10. 10

    Kevin Díaz, del restaurante Casa Lucita, se proclama Mejor Cocinero de Cantabria 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La extrema derecha critica el discurso del Rey en la ONU

La extrema derecha critica el discurso del Rey en la ONU