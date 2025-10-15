El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control al Gobierno, este martes.

Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control al Gobierno, este martes. Marta Fernández / EF
Control al Gobierno

Feijóo acusa a Sánchez de exprimir a los españoles para pagar a «sinvergüenzas» y este ridiculiza su liderazgo

El presidente del Gobierno niega la existencia de una 'caja b' en el PSOE al tiempo que presume de que las agencias de calificación ya otorgan una A a la deuda española

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:01

Comenta

«Las familias que sufren para llenar la cesta a fin de mes ven cómo en el PSOE y en su Ministerio de Transportes corren ... los billetes como en un prostíbulo». Ese es el latigazo con el que Alberto Núñez Feijóo ha abierto la sesión de control al Ejecutivo, el mismo día en el que el exministro exsecretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, declara por cuarta vez ante el juez Leopoldo Puente bajo riesgo de entrar en prisión preventiva tras el informe de la UCO en el que, por primera vez, se aportan pruebas de que manejó más de 95.000 euros sin justificación bancaria y durante sus años en el cargo dispuso de «ingresos irregulares y opacos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Alvia Santander-Madrid parado por un atropello mortal cerca de Valladolid reanuda la marcha
  2. 2

    Un nuevo estadio para un nuevo Sardinero
  3. 3 La salida desde la rotonda de La Marga hacia Marqués de la Hermida estará cortada al tráfico este miércoles por obras
  4. 4

    La Reserva mantiene el ritmo de capturas
  5. 5

    Santander limitará el horario de las terrazas hasta las 00.30 horas, excepto en Semana Grande, que se amplía dos horas
  6. 6

    «Es un proyecto unilateral del Racing», dice una Gema Igual ausente «para no restar protagonismo»
  7. 7

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  8. 8 Un accidente de moto en la Avenida de Parayas atasca la entrada a Santander
  9. 9 ¿Qué te parece el proyecto del Racing de remodelación de los Campos de Sport?
  10. 10

    «Van a tener que talar los árboles. Son ellos o que se hundan nuestras casas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Feijóo acusa a Sánchez de exprimir a los españoles para pagar a «sinvergüenzas» y este ridiculiza su liderazgo