Feijóo a Sánchez: «El Gobierno está vaciando la nevera de los españoles y llenando el bolsillo de sus corruptos»

Paula De las Heras Madrid Miércoles, 21 de mayo 2025, 10:10

Alberto Núñez Feijóo ha echado hoy mano de los casos de presunta corrupción del PSOE para cargar contra el Gobierno. Pero no solo. El líder ... de la oposición ha aprovechado también la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso para advertir a Pedro Sánchez de que, mientras presume de datos macro y del sólido crecimiento de económico de España, los ciudadanos sufren. «Como usted no sale a la calle no se entera -le ha espetado-. El PIB no se come. Hay que transformarlo en bienestar, en renta personal, en poder de compra, en una nevera llena».

El líder del PP ha censurado que, desde que Sánchez gobierna, se han producido 97 subidas de impuestos y se ha incrementado la recaudación en 136.000 millones mientras la brecha entre la renta per cápita española y la europea se ha incrementado un 15%; cuatro millones de españoles están en situación de carencia material severa («incluidos -ha remarcado- los centenares de personas que duermen en los aeropuertos del Estado») y España ya es el país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil. «¿Sabe que desde que usted es presidente se ha incrementado el precio de los alimentos un 37%? ¿Sabe que desde que usted es presidente el 77% de los jóvenes españoles dicen que no pueden tener una familia por falta de medios económicos? ¿Sabe por qué no contesta usted a qué dedica el dinero? Porque no quiere mencionar lo que está ocurriendo en España», ha insistido antes de dar por bueno, pese a que no haya sentencia judicial que lo certifique, que se han producido «mordidas a cambio de rescate a empresas» (Air Europa). Feijóo ha puesto a continuación en la diana al secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, al que, según algunas informaciones periodísticas, la UCO investiga ya para determinar si intercedió a favor a la empresa Acciona en la adjudicación de obras públicas a cambio de dádivas. «El Gobierno -ha insistido- está vaciando la nevera de los españoles y llenando el bolsillo de sus corruptos, pero ¿sabe una cosa? Váyase haciendo la idea, señor Sánchez: todo se sabrá». Señalamientos Aunque no ha pronunciado expresamente el nombre de Cerdán -al que hasta ahora ha respaldado pese señalamientos previos como el realizado en diciembre, en sede judicial, por el empresario del 'caso Koldo, Víctor de Aldama-, Sánchez ha acusado al líder del PP de dedicarse a «difamar a personas honestas». «Y lo hace además una persona que se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso», ha añadido. El jefe del Ejecutivo ha admitido, por otro lado, que España «sufre muchas desigualdades» y ha hecho referencia expresa al acceso a la vivienda. Sin embargo , ha culpado de ello a las «políticas neoliberales» impulsadas por la derecha en respuesta a la crisis financiera de 2008 y a los gobiernos autonómicos el PP . Además, ha vuelto a recurrir a datos como el aumento de previsión de crecimiento que la Comisión Europea ha realizado esta semana para España, del 2,6%; a la fuerte subida del IBEX 35, que se sitúa ya por encima de los 14.000 puntos por primera vez en 17 años , o que las rentas reales de las familias españolas «son las que más han subido durante el año pasado, la segunda de las economías más desarrolladas del mundo».

