El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, junto a sus abogados Consuelo Castro y José Ignacio Ocio, este lunes en el inicio del juicio. EFE

El fiscal que negoció con el abogado del novio de Ayuso ve «legal» que le pidieran datos

Salto declara al tribunal que sus superiores conocieron el intercambio de mensajes con la defensa de González Amador un día antes de la revelación que incrimina al fiscal general

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:10

Comenta

El Tribunal Supremo juzga desde las 10 de la mañana de este lunes al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, ... por el que le reclaman hasta seis años de prisión y 12 más de inhabilitación. La escena de Álvaro García Ortiz sentado en los estrados de la sala de vistas, vestido con la toga tras haber llegado 20 minutos antes en su vehículo oficial, ya es historia de la justicia española. El primer jefe del Ministerio Público en ejercicio sentado en un banquillo; el máximo responsable de los 2.800 fiscales de la carrera y quien encabeza la institución garante de la legalidad ya se examina ante los siete magistrados de la Sala Segunda (Penal) que le juzgan. Y su única respuesta hasta ahora ha sido un sonoro «no» a la pregunta concreta del presidente del tribunal, el veterano Andrés Martínez Arrieta, sobre si asume los escritos de las acusaciones leídos en la primera sesión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende aldea con 20 cabañas en Vega de Pas
  2. 2

    Una cántabra en la élite ganadera
  3. 3

    Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París
  4. 4

    «La economía cántabra está dopada por el ámbito público y no va a poder sostenerse»
  5. 5

    La «injusta» deuda sanitaria de Avelino tras cuarenta años de servicio público
  6. 6

    Una amortización a un ritmo de 2,4 millones anuales durante 29 años para sufragar el estadio
  7. 7

    Santander, una mirada a la intrahistoria de lo cotidiano
  8. 8 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  9. 9

    El piloto cántabro Brian Uriarte ya es campeón del mundo júnior
  10. 10

    El sorprendente caso del tramo del AVE en Palencia que revisa su precio a la baja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El fiscal que negoció con el abogado del novio de Ayuso ve «legal» que le pidieran datos

El fiscal que negoció con el abogado del novio de Ayuso ve «legal» que le pidieran datos