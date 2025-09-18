El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. EFE

El fiscal general ordena investigar los indicios de genocidio en Gaza con víctimas españolas

García Ortiz autoriza que la Fiscalía de la Audiencia Nacional abra diligencias similares a las de la guerra de Ucrania, cuyo resultado será remitido a la causa de la Corte Penal Internacional que persigue a Netanyahu

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:53

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acordado investigar los crímenes cometidos en la Franja de Gaza en el marco de la operación ... militar lanzada por el Ejército de Israel hace casi dos años, después de recibir un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional apuntando a la presunta comisión de crímenes contra la comunidad internacional (genocidio) y otros delitos de lesa humanidad. El máximo responsable del Ministerio Público ha ordenado crear para ello un equipo conjunto de trabajo, que estará integrado por la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y por el jefe de la Fiscalía en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.

