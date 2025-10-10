El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirige a su lugar en la foto de familia de los líderes de la OTAN, durante la cumbre celebrada el pasado 25 de junio en La Haya. Reuters

El Gobierno responde a Trump: «España tiene el mismo derecho que Estados Unidos a estar en la OTAN»

Los socialistas minimizan la amenaza de expulsión de la Alianza Atlántica vertida por el presidente estadounidense mientras el PP y Vox cargan contra Sánchez y lo acusan de perjudicar los intereses del país

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:56

Comenta

El Gobierno asegura no albergar el más mínimo temor ni preocupación por el hecho de que Donald Trump sugiriera este jueves, en medio de ... un encuentro con el presidente finlandés, que habría que plantearse expulsar a España de la OTAN por su negativa a elevar hasta el 5% del PIB su gasto en defensa, como se acordó el pasado junio en la cumbre que la organización celebró en La Haya; una amenaza que, por otro lado, es de casi imposible ejecución porque no está contemplada en su carta fundacional. «España tiene el mismo derecho que Estados Unidos de participar y estar en las mejores condiciones en la Alianza Atlántica», replicó hoy la vicepresidenta segunda, María Jesús Montero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en San Vicente de la Barquera el principal proveedor de ciberdelincuentes en España
  2. 2 Percha Santander cerrará la tienda del Paseo de Pereda el 31 de diciembre
  3. 3

    La hermana del exalcalde de Cartes también consiguió plaza fija en el mismo proceso que él
  4. 4 Un vecino de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora y lo publica en redes sociales
  5. 5

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  6. 6

    Desarticulada una organización criminal, dirigida por un santoñés, que traficaba con grandes cantidades de cocaína
  7. 7

    Las trabajadoras de Sierrallana condenadas pedirán la suspensión de su pena de cárcel
  8. 8

    El Hotel Colón avanza en su rehabilitación integral y dice adiós a su clásica fachada
  9. 9

    Indignación entre las víctimas del acoso en Sierrallana: «Nos machacaron, es vergonzoso»
  10. 10

    Mario González será a partir del martes el alcalde más joven de Cantabria en Tudanca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Gobierno responde a Trump: «España tiene el mismo derecho que Estados Unidos a estar en la OTAN»

El Gobierno responde a Trump: «España tiene el mismo derecho que Estados Unidos a estar en la OTAN»