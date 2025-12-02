El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La diputada de Junts, Pilar Calvo Gómez, a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados. EP

Junts desconfía de los guiños de Sánchez

Los postconvergentes señalan que quedan las carpetas más relevantes: amnistía, catalán e inmigración

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:29

Junts per Catalunya ha acogido con escepticismo el intento de Pedro Sánchez de rehacer los puentes y de tratar de reconducir la ruptura para ... agotar la legislatura. Los de Puigdemont han evitado este martes declaraciones públicas, tras las dos entrevistas del presidente del Gobierno, y hasta este miércoles no fijarán su posición de manera oficial. La portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, está previsto que ofrezca una rueda de prensa a primera hora de la mañana para reaccionar a los anuncios del president del Gobierno y al ofrecimiento de mano tendida.

