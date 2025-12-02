El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Efe

Sánchez aprobará hoy flexibilizar las inversiones para Cataluña en un gesto a Junts

Asume que el diálogo está «roto», pero dice que trabaja por la ley contra la multirreincidencia y para encauzar «el conflicto» político

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 2 de diciembre 2025, 08:40

El presidente Sánchez ha elegido hoy un formato inusual, sendas entrevistas desde La Moncloa encadenadas en dos programas de implantación catalana, para intentar rescatar su ... diálogo «roto», según ha admitido, con Junts. Pedro Sánchez ha anunciado la aprobación hoy por el Consejo de Ministros de un real decreto ley para flexibilizar las inversiones en Cataluña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

