Sánchez sobre Ábalos: «No vamos a ceder a ataques, amenazas y chantajes»

Pedro Sánchez sabe que la entrada en prisión preventiva del que fuera su hombre fuere en el Gobierno y el Psoe hasta julio de 2021, ... José Luís Ábalos, supone un problema. El ex dirigente socialista lleva días, desde que supo que el juez Leopoldo Puente podía enviarlo a la cárcel, lanzando personalmente o a través de su entorno informaciones políticamente comprometedoras que hoy el jefe del Ejecutivo ha negado; desde su entrevista con Otegi para la moción de censura en 2018 a la participación de su mujer en el rescate de Air Europa.

En la línea en la que ya se manifestó la semana pasada la vicepresidenta primera, María Jesus Montero, Sánchez ha asegurado en una entrevista en Rac 1 que si la actitud de Ábalos responde a un intento de presión dentro de su estrategia de defensa, no funcionará. «No vamos a ceder a ataques, amenazas y chantajes», ha remarcado. Aun así, en el Ejecutivo inquieta el ruido que esa estrategia puede generar en un momento ya difícil de la legislatura

El presidente - que ha defendido que el ya ha perdido perdón por la corrupción de dos de sus máximos colaboradores-- se ha quejado de tener que estar negando informaciones que ha asegurado falsas. En concreto, ha recordado que el propio Otegi ha desmentido que haya habido reunión alguna entre ambos. El Gobierno lleva días recordando además que la propia Audiencia Provincial de Madrid ha negado en varias ocasiones que haya nada que permita investigar a Begoña Gómez por el rescate de Air Europa y defendiendo que esa ayuda, en forma de crédito, fue un éxito porqie salvó a la compañía en la pandemia y esta ha devuelto el dinero con creces.

Sánchez también se ha referido a la causa contra su esposa y, aunque ha evitado tildarla abiertamente de lawfare, sí ha insinuado que a su juicio lo sería. Lo mismo que la condena al fiscal general del Estado. Una vez más, ha subrayado que espera que el Tribunal Constitucional o el de Edtrasburgo la revientan. Y ha calificado de «obscena» la reacción de Isabel Díaz Ayuso y «de aquellos que se consideran impunes».