Javier Hildalgo, cuarto por la izquierda, con Begoña Gómez, tercera por la derecha, en un evento de Wakalua en Fitur en enero de 2020 IE/África Center

Air Europa niega haber pagado a Begoña Gómez por el rescate tras las acusaciones de Ábalos y Koldo

El exministro ha asegurado en las últimas horas que la mujer de Sánchez «gestionó» la operación mientras que su asesor insinúa que llegó a cobrar un millón por ello

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 2 de diciembre 2025, 08:31

Comenta

Air Europa entra al cara a cara con José Luis Ábalos y Koldo García después de las gruesas acusaciones de ambos en diferentes declaraciones ... antes de entrar en prisión en las que han llegado a insinuar que Begoña Gómez pudo cobrar hasta un millón de euros por «gestionar» el rescate del Gobierno a la aerolínea por valor de 475 millones durante la pandemia.

Te puede interesar

