La vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero. EFE

El Gobierno va a la guerra contra Ábalos y le responde que no se dejarán «chantajear»

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, responde que el rescate a Air Europa «fue un caso de éxito» porque la empresa devolvió el préstamo antes de tiempo y con intereses

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:38

Comenta

El Gobierno ha respondido este viernes a las insinuaciones realizadas este jueves por José Luis Ábalos antes de ingresar en la prisión de Soto ... del Real en las que pedía investigar el rescate a Air Europa durante la pandemia para «llegar a Begoña», en referencia a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha minimizado estas declaraciones y afirmado que «responden a una estrategia para alcanzar un acuerdo beneficioso». «Este Gobierno no se dejará chantajear ni por mentiras o bulos», ha insistido, «el señor Ábalos lo sabe perfectamente».

