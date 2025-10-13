El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El president de la Generalitat, Salvador Illa, en el desfile del 12 de octubre. IGNACIO GIL

Junts y ERC cargan contra Illa por ir a «rendir pleitesía» al Rey el 12-O en plena dana en Tarragona

Puigdemont critica la ausencia del president de la Generalitat durante el temporal

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:54

Comenta

Los socios del Govern, Esquerra y los comunes, y Junts, desde la oposición, han criticado este lunes al presidente de la Generalitat por haber asistido ... a los actos del 12-O en Madrid, horas antes de la alerta roja, y no haber acudido a gestionar in situ desde Tarragona las lluvias torrenciales que han caído en el sur de Cataluña entre el domingo y el lunes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    José María Fernández: «Era aberrante lo que se vivía en el laboratorio de Sierrallana, el acoso de las condenadas era diario»
  2. 2

    El tren Santander-Bilbao: dos trazados, 4.000 millones de coste y una rentabilidad cuestionada
  3. 3

    La Olimpiada del Tudanco reúne a 700 reses en Cabezón de la Sal
  4. 4

    «Di la cara por el PP y me dejaron tirado, el partido me negó el pan y la sal»
  5. 5

    El racinguismo toma Gijón
  6. 6 El PSOE denuncia las «mentiras» del futuro alcalde de Tudanca
  7. 7

    Comienza el vaciado de la sede del SCS con las 16.000 cajas del archivo
  8. 8 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  9. 9

    Redescubrir Santander a través del Archivo Foto Mazo
  10. 10

    La despedida de una saga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Junts y ERC cargan contra Illa por ir a «rendir pleitesía» al Rey el 12-O en plena dana en Tarragona

Junts y ERC cargan contra Illa por ir a «rendir pleitesía» al Rey el 12-O en plena dana en Tarragona