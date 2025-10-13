Junts y ERC cargan contra Illa por ir a «rendir pleitesía» al Rey el 12-O en plena dana en Tarragona

Los socios del Govern, Esquerra y los comunes, y Junts, desde la oposición, han criticado este lunes al presidente de la Generalitat por haber asistido ... a los actos del 12-O en Madrid, horas antes de la alerta roja, y no haber acudido a gestionar in situ desde Tarragona las lluvias torrenciales que han caído en el sur de Cataluña entre el domingo y el lunes.

«No debió ir al Palacio Real» a «rendir pleitesía» a Felipe VI, ha señalado ERC. «No estaba donde le tocaba», han reiterado los republicanos. «Debía estar al pie del cañón» y tenía que haber optado por no participar en los actos del 12-O como otros presidentes autonómicos, como el de Murcia o el de la Comunidad Valenciana que prefirieron quedarse ante el riesgo de las emergencias, según Esquerra. «¿Dónde estaba realmente el presidente Illa? , ¿de verdad que mientras en gran parte del país crecía la angustia y el sufrimiento, se fue a Madrid a celebrar 'lo que nos une'?», ha criticado el líder de Junts, Carles Puigdemont. «Si es así, es un grave error. Priorizar la agenda españolizadora de Cataluña es incompatible con la defensa de los intereses de todos los ciudadanos del país», ha asegurado el expresidente de la Generalitat.

Los comunes, socios del Govern, también han criticado a Illa por no estar desde el minuto uno gestionando las consecuencias de la dana, aunque los reproches de la formación integrada en Sumar han sido menores que los de ERC y Junts. «Habría estado más acertado» si hubiera hecho el seguimiento de las inundaciones desde Cataluña y no desde Madrid, ha señalado Catalunya en Comú. En cualquier caso, los comunes ha dicho que lo importante fue que las alertas sí llegaron a tiempo a la población. A diferencia del domingo, Illa ha cancelado este lunes toda su agenda para centrarse en el seguimiento de los efectos de la dana.