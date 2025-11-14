El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras EP

Junts pide elecciones a Sánchez por primera vez tras la ruptura

Los de Puigdemont niegan que hayan dado un balón de oxígeno a Sánchez, con la enmienda sobre las nucleares, con la que buscaron desmarcarse del PP

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:51

Comenta

Junts ha pedido este viernes al Gobierno que convoque elecciones. Es la primera vez que lo hace desde que hace tres semanas Carles Puigdemont ... anunció la ruptura con los socialistas, materializada días después en el veto a todas las leyes del Ejecutivo. Hasta la fecha, los junteros habían evitado reclamar elecciones. Este viernes, han dado un paso más allá en la ruptura, justo el día después de que el abogado general del TJUE resolviera a favor de la ley de amnistía.

