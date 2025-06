Junts rechaza una moción con el PP y carga contra Feijóo: «Vive en una realidad paralela»

Cristian Reino Barcelona Domingo, 1 de junio 2025, 15:02 Comenta Compartir

Junts per Catalunya ha vuelto a cerrar la puerta a apoyar una moción de censura junto al PP y Vox. El presidente del PP, Alberto ... Núñez Feijóo, llamó días atrás a los postconvergentes a romper con el Gobierno y sumarse a una hipotética moción. Los independentistas rechazan esta posibilidad de manera categórica. El secretario general postconvergentes, Jordi Turull, ha reiterado este domingo el portazo al líder popular. «Vive en una realidad paralela», ha asegurado en un acto de partido desde Sant Cugat del Vallès, en Barcelona. Turull ha señalado que «no entiende» que Feijóo muestre ahora tanto «interés» por los audios que afectan a los dirigentes socialistas, como los que tienen que ver con Leire Díez, y no por las grabaciones de los exministros Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal sobre la presunta 'Operación Cataluña' que son «nítidas», según el dirigente nacionalista para intentar «destruir al independentismo». Según Turull, Feijóo no está en disposición de «dar lecciones de nada». Antes de pedir apoyo para una moción por los presuntos casos de corrupción, Junts cree que el líder popular debería «depurar responsabilidades» a nivel interno, «empezar la exigencia en su propia casa» y «respetar a los catalanes».

Para Turull, está fuera de la realidad que pida el respaldo de las fuerzas nacionalistas para tumbar al Gobierno central justo un día después de «boicotear» de forma «indigna», según ha calificado, la reivindicación de que el catalán sea reconocido como lengua oficial en la UE. Feijóo dijo ayer sábado que defiende el catalán. «Defiende el catalán como yo la unidad de España», ha asegurado. La reivindicación del catalán ha alejado a Junts del PP y ha estrechado las relaciones con los socialistas. Por primera vez en dos años de legislatura, los postconvergentes han reconocido esta semana que han trabajado «coordinados» con el PSOE y el Gobierno. Turull, en cualquier caso, ha reiterado este domingo que no son socios y que mantienen su apoyo en función de los avances en los acuerdos de investidura. «Pieza a pieza», ha insistido. La próxima carpeta es la de la amnistía. El líder nacionalista ha evitado hacer pronósticos sobre la sentencia del Constitucional sobre la ley de amnistía. No obstante, ya ha anticipado que la posición en contra del Tribunal Supremo. «Llarena y Marchena son unos justicieros», dispuestos a dar un «golpe de estado judicial», como garantes del «atado y bien atado», ha señalado. Pero a su juicio, en los tribunales de la UE, la «toga nostra» quedará desenmascarada.

