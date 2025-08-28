El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dos personas esperan sentadas frente a un avión aparcado en la pista del aeropuerto de El Prat. EP

La lluvia obliga a cancelar una cuarentena de vuelos en El Prat

El Aeropuerto de Barcelona opera a medio gas como consecuencia de las tormentas

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:02

Mañana complicada en el Aeropuerto del Prat, en Barcelona, por el fuerte temporal de lluvia, viento y granizo. Un total de 37 vuelos (entre salidas y llegadas) han sido cancelados este jueves en el aeropuerto Josep Tarradellas de la capital catalana como consecuencia de las fuertes lluvias. Además, hay decenas de retrasos. La terminal catalana opera al 60% de su capacidad. En Baleares, el tiempo también es adverso. La terminal de Son Sant Joan, en Palma, acumula 64 retrasos y dos cancelaciones a mediodía de este jueves. Las previsiones meteorológicas son complicadas para toda la jornada.

Protección Civil de la Generalitat ha activado la alerta por inundaciones. Se espera que caigan más de cien litros por metro cuadrado en 24 horas en algunos puntos de Cataluña, sobre todo en la zona litoral y en el área pirenaica. La lluvia va acompañada de fuertes granizadas.

