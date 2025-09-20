El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maillo, durante la presentación del cambio de la nueva denominación oficial de la estación de Córdoba-Julio Anguita. EFE

Maíllo advierte a Podemos y a Puigdemont de su «estrategia de derribo» al Ejecutivo

El líder de Izquierda Unida insta a ambos partidos a apoyar losPresupuestos y compara la situación en Gaza con lo ocurrido en Auschwitz

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:14

La negociación de los Presupuestos Generales delEstado para 2026 se prevé espinosa para Moncloa. Con Podemos y Junts a la contra, elGobierno percibe las conversaciones ... como una última bala para salvar una legislatura que, de no contar con Cuentas Públicas, acabaría reducida a la mera supervivencia del Ejecutivo. En esa línea, el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que forma parte del grupo de socios minoritarios de la coalición, advierte a los líderes de ambas formaciones, Ione Belarra y Carles Puigdemont, de las consecuencias que podría aparejar su «estrategia de derribo al Gobierno» por su inflexibilidad en las líneas rojas que están marcando en las conversaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una tormenta impide el Desembarco en Laredo
  2. 2

    Una vecina de Ajo ofrece 200 euros por recuperar un iPhone «perdido o robado» en Cantabria y localizado en Valladolid
  3. 3

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  4. 4

    Los vecinos del Ensanche piden limitar las terrazas de Santander hasta las doce en fin de semana
  5. 5 El Ayuntamiento de Camargo decreta la paralización de la actividad de Valoria
  6. 6

    Una chocolatería y una firma de moda, nuevas aperturas en Juan de Herrera
  7. 7

    Los detenidos por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria están investigados por terrorismo
  8. 8

    «Chollos que no se repiten» en la Feria Outlet
  9. 9

    Todo a nueve euros en el mercado de ropa vintage del NH Ciudad de Santander
  10. 10

    Comienzan las obras del antiguo Zara de Torrelavega para convertirlo en un gimnasio de cuatro plantas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Maíllo advierte a Podemos y a Puigdemont de su «estrategia de derribo» al Ejecutivo

Maíllo advierte a Podemos y a Puigdemont de su «estrategia de derribo» al Ejecutivo