La OTAN confirma que España alcanzará el 2% de gasto de PIB en Defensa en 2025

La OTAN ha estimado en un informe publicado este jueves que España alcanzará el 2% de gasto de su PIB en Defensa en 2025, un ... objetivo que los Aliados acordaron en 2014 para la década posterior y que España cumple por primera vez.

El documento recopila datos del Ministerio de Defensa de cada país aliado sobre el gasto actual y estimado futuro en Defensa en función los pagos realizados o que se realizarán por parte de los gobiernos durante el ejercicio fiscal para satisfacer las necesidades de sus Fuerzas Armadas, las de los aliados o las de la Alianza.

No obstante, la OTAN advierte de que «teniendo en cuenta las diferencias entre estas fuentes y las previsiones nacionales del PIB, así como la definición de los gastos de defensa de la OTAN y las definiciones nacionales, las cifras del informe pueden diferir considerablemente de las que se citan en los medios de comunicación, publican las autoridades nacionales o figuran en los presupuestos nacionales».

Según estas estimaciones, España alcanzaría el 2% del PIB de gasto militar mucho antes del año 2029, la fecha inicialmente prevista por el Ejecutivo, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya confirmó que adelantaría para, así, cumplir antes con el compromiso en el seno de la OTAN. Para ello, a finales de abril presentó el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, dotado con más de 10.400 millones de euros.

En cualquier caso, el pasado junio los líderes de la OTAN ya asumieron un nuevo compromiso para elevar el gasto en la organización al 5% del PIB en la próxima década, cediendo a las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque España hizo una interpretación propia del pacto al señalar que cumplirá los requerimientos militares de la Alianza sin ceñirse a un porcentaje de gasto concreto.