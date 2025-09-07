El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inmigrantes varados en el aeropuerto de Lisboa. Efe

Los países del sur se convierten en un destino final de la inmigración

La mejora en el sistema de bienestar atrae un mayor número de extranjeros

Ander Azpiroz

Madrid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:15

La exposición de las fronteras a la inmigración ilegal según la posición geográfica de cada Estado miembro ha dado lugar a la agrupación de ... países en distintos bloques. Según desgrana la profesora Egea, están los socios del sur que han ejercido tradicionalmente como puerta de entrada y como lugar de primera acogida. Son principalmente Italia, España y Grecia y en los últimos 25 años han convertido en permanente su exigencia de más medios y solidaridad para contener las avalanchas migratorias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fondo de inversión que iba a construir viviendas de lujo en Menéndez Pelayo vende el proyecto
  2. 2 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  3. 3 Castro Urdiales registra la tercera temperatura más alta del país con 38,8 grados
  4. 4 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  5. 5

    La creación en Cantabria de la figura del policía local interino enciende a los agentes
  6. 6

    Uneatlántico invertirá 30 millones en su nueva residencia y complejo deportivo
  7. 7

    Derriban la iglesia de San Pablo, en la calle del Monte, por su avanzado deterioro
  8. 8 Primer encierro sin sobresaltos en Ampuero
  9. 9

    Pimpinela, Ana Belén, Coque Malla y Vega cierran el verano de festivales en La Plaza
  10. 10

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los países del sur se convierten en un destino final de la inmigración

Los países del sur se convierten en un destino final de la inmigración