El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, este martes en la Moncloa. Marta Fernández / Europa Press

La portavoz del Gobierno desdeña las acusaciones de Aldama: «No veo ficción por las noches»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, tilda de «cantamañanas» al empresario del 'caso Koldo' tras asegurar este que entregó cuatro millones a Ábalos y su asesor y apuntar a la financiación ilegal del PSOE

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 16:59

Comenta

El Gobierno reniega de sus exsecretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán -este último en prisión provisional desde el pasado junio, cuando ... también renunció al acta de diputado- pero insiste en restar credibilidad al testimonio del empresario del 'caso Koldo', Víctor de Aldama. Lo hizo cuando hace un año este declaró ante la Audiencia Nacional que había pagado a ambos 400.000 y 15.000 euros en efectivo y aseguró que que Pedro Sánchez había pedido conocerle para agradecerle unas gestiones en México, y volvió a hacerlo este martes, después de que apuntara a la supuesta financiación irregular del PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adif aprueba el proyecto del soterramiento y licitará las obras entre «finales de año y principios de 2026»
  2. 2

    Una llamada de auxilio desde Vietnam
  3. 3 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro Urdiales
  4. 4

    Correos ya no entrega cartas a los vecinos de Santander que no han actualizado el nombre de su calle
  5. 5 Quesos, música y bebidas artesanas, este fin de semana en la plaza Alfonso XIII
  6. 6

    Ganadería «blinda» Cantabria y suspende todas las ferias ante la nueva enfermedad de las vacas
  7. 7

    Cantabria concede mil permisos en terreno rústico en dos años con la nueva Ley del Suelo
  8. 8

    Adif, Consejería y Camargo firman el convenio que permitirá iniciar la cubrición de vías en 2028
  9. 9

    CC OO desmiente a Agustín Molleda: «Trajeron hechas las bases del concurso»
  10. 10

    «El Gobierno ha hecho lo contrario a ayudarnos y aun así hemos sobrevivido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La portavoz del Gobierno desdeña las acusaciones de Aldama: «No veo ficción por las noches»

La portavoz del Gobierno desdeña las acusaciones de Aldama: «No veo ficción por las noches»