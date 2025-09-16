El PP acusa al Gobierno de «deshumanizarlos» y de presionarles para usar el término «genocidio»

El PP considera que la presión del Gobierno para que califique la masacre de Gaza como «genocidio» es un intento de Pedro Sánchez para «enfrentar, ... dividir y deshumanizar al adversario». Los populares quieren zafarse de este «marco del genocidio sí, genocidio no» que ha dibujado el PSOE y argumentan que el conflicto es «mucho más complejo».

«No le compete a la ONU, ni me compete a mí, ni le compete al presidente del Gobierno decidir lo que es o no un genocidio. Es un tipo penal que establece la Corte Penal Internacional y estamos hablando de términos jurídicos», afirmó este martes la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, sobre el informe de Naciones Unidas que apunta a que la masacre de Gaza cumple varios requisitos para ser tachada de genocidio. «La han hecho tres personas de la ONU», intentó restarle valor a este documento la dirigente popular, que acusó a Sánchez de ser «un aprovechado», y «no un aliado de los gazatíes», por emplear la catástrofe de Palestina para sacar rédito político interno.

«Sánchez está utilizando electoralmente el sufrimiento de los gazatíes. Y si los palestinos no me creen, que le pregunten a los saharauis, a los que, cuando le ha interesado, ha dejado tirados», argumentó Muñoz, en un intento de escapar de un debate que está generando incomodidad en las filas populares.

En las últimas semanas, el PP ha evitado usar la palabra 'genocidio', pero en el partido han surgido dos almas. Mientras que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que no se puede utilizar este término para definir la situación en Gaza, dirigentes como la presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha querido alzar la voz contra «la barbarie y el horror» en Palestina.

El Gobierno «y sus terminales mediáticas» están «deshumanizando a todos los que no comparten al 100% su demagogia y su hipocresía», señaló Muñoz. «Se ha llegado a decir que no tenemos alma, que no nos importan los niños que están siendo asesinados», insistió la portavoz popular, que cree que el Ejecutivo está «jugando» con unos hechos «terribles» y «peligrosos».

Muñoz se preguntó por qué el Gobierno y el PSOE están «orgullosos» del boicot a la Vuelta en Madrid. «No sé muy bien si están orgullosos de ver cómo se lanzaban vallas a policías nacionales, de ver a familias corriendo por las calles con miedo o de que se pusiera en riesgo la vida de deportistas», aseveró.