Feijóo y Mazón hablarán hoy con el futuro del presidente en el alero
El líder del partido y el 'president' abordarán «el contexto político» de la Comunidad Valenciana
Madrid
Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:05
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, mantendrán «en las próximas horas» una conversación «para analizar ... el contexto político de la Comunidad Valenciana», según ha anunciado la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra. En esa conversación se abordarán «tanto las necesidades de la Comunidad Valenciana como las que tiene el PP en esa autonomía», ha dicho Gamarra.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión