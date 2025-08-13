El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo. EFE

El PP focaliza las críticas por los incendios en Puente al que exige «pedir perdón» o dimitir

Bendodo defiende la gestión de las comunidades del PP y carga contra el Gobierno

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:53

Con España ardiendo por los cuatro costados -el Gobierno cifra en 14 los incendios, que afectan a siete comunidades autónomas-, la responsabilidad por la gestión ... de su extinción vuelve a convertirse en motivo de disputa política. El PP focaliza en el ministro de Transportes, Óscar Puente, de visita en Almería, las críticas por la situación, especialmente por los mensajes en tono jocoso que realizó el pasado lunes por la noche relacionando los incendios en Cádiz con el lugar de veraneo del presidente de la Junta de Castilla y León. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del partido, Elías Bendodo, le ha instado este miércoles a «pedir perdón» o dimitir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander
  2. 2

    Llega la noche de la lluvia de estrellas
  3. 3

    Procesan a un policía local de Santander por acceder a los datos de una víctima de violencia machista
  4. 4

    Renfe pagará 1.100 euros a una mujer que perdió un vuelo a Cuba al retrasarse un Alvia Santander-Madrid
  5. 5

    La preocupación de Susinos: «No sabemos hasta dónde van a llegar las algas»
  6. 6

    Cantabria cierra con éxito la oposición de 2025 y adjudica todas las plazas de maestros
  7. 7

    Los expertos vaticinan que las playas de Noja «son parte de la futura expansión de las algas invasoras»
  8. 8

    Avanzan las obras de la discoteca de Nueva Montaña
  9. 9 Aragón busca completar la «columna vertebral» del Racing: «Es donde más posibilidades hay de movimientos»
  10. 10

    «Ya no busco ser una estrella, llevo mucho viviendode la música y con eso me siento satisfecho»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PP focaliza las críticas por los incendios en Puente al que exige «pedir perdón» o dimitir

El PP focaliza las críticas por los incendios en Puente al que exige «pedir perdón» o dimitir