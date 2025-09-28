El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pedro Sánchez, el pasado martes, en la ONU. EFE

El presidente se aferra a una agenda exterior marcada por Gaza

En Moncloa admiten que la semana ha sido difícil, pero creen que la ola internacional les favorece

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:45

Fue una detrás de otra. El martes por la mañana, la ratificación por parte de la Audiencia Provincial de Badajoz del auto que decretó la ... apertura de juicio oral a su hermano, David Sánchez. El mismo día, por la tarde, el pleno sobre la delegación de competencias de inmigración a la Generalitat en el que implosionó el bloque de investidura.De telón de fondo, la polémica de las pulseras antimaltrato, una bomba contra el discurso feminista. Y de remate, el miércoles, el último movimiento del juez Peinado contra su mujer, Begoña Gómez, a la que pretende sentar ante un jurado popular por malversación. Y, sin embargo, en su primer pronunciamiento, ese mismo día a 6.000 kilómetros de distancia, Pedro Sánchez hizo como si todo fueran minucias.

