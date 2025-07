Puigdemont desprecia ahora una foto con Sánchez

Cristian Reino Barcelona Sábado, 12 de julio 2025, 14:20 | Actualizado 14:28h. Comenta Compartir

El expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont ha afirmado este sábado que un eventual foto con Pedro Sánchez, ya sea como un gesto o ... con vistas a una negociación política, no está sobre su mesa. El líder de Junts ha desvelado en sus redes sociales que ya rechazó «la oportunidad» que le ofreció el Gobierno de hacerle la instánea con el dirigente socialista en el Parlamento Europeo en Estrasburgo -aunque no ha desvelado más detalles- y que ya entonces respondió con una negativa. «En todas las conversaciones les he dejado claro que no es la foto lo que me interesa», ha zanjado.

El político catalán, que aún se encuentra huído en Waterloo a la espera de la aplicación de la ley de amnistía, también ha tenido palabras hacia el PP, a quién ha lanzado un dardo recordándoles a los de Alberto Núñez Feijóo que pactaron con el PP la alcaldía de Barcelona, «expulsando», ha puntualizado, al que fuera el candidato de su partido, Xaveer Trias. Noticia relacionada Junqueras amenaza a Sánchez con presentar en el Congreso su propia propuesta de recaudación del IRPF sin el acuerdo del PSOE «La foto con Feijoo se la ha hecho el PSC, y ésta sí que la tenemos sobre la mesa. Se la recordaremos cada vez que nos quieran dar lecciones», ha zanjado Puigdemont, en respuesta a los análisis políticos que, durante esta semana, auguranban un acercamiento entre populares y posconvergentes.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Carles Puigdemont