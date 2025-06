Sánchez se enzarza con Rufián al reprocharle este que «la izquierda no puede robar»

«¿Qué va a hacer con todo lo que está pasando?». La vaga pregunta que el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, tenía destinada a Pedro ... Sánchez en la sesión de control al Gobierno de este jueves aguardaba un desenlace mucho más tenso. El dirigente socialista y su aliado repubilcano se acabaron enzarzando por los presuntos casos de corrupción que rodean al PSOE, después de que el diputado soberanista adivirtiera al presidente del Gobierno que le retirará su apoyo si aparece «una Gürtell del PSOE».

El presidente le respondió, en primer lugar, que su partido está «actuando contra los casos de corrupción, no como hacen otros, y defender a este Gobierno de coalición progresista». «No es suficiente, ustedes no han detectado la corrupción, lo ha hecho la UCO», le respondió el republicano.

Rufián ha afeado entocnes al presidente que «nos intente hacer creer» que desconocía las actividades de Cerdán y Ábalos. «Jure y perjure que no estamos ante la Gürtell del PSOE, que no va a aparecer P. Sánchez en ningún papel», ha añadido, al tiempo que ha pedido multas para los corruptores. «La izquierda no puede robar, esta gente sí», ha dicho señalando a la bancada de la derecha, provocando otro aluvión de abucheos.

Financiación iregular

«Estamos hablando de un informe de la UCO, no hay sentencia firme. El PSOE ha sufrido un golpe duro. No generalice, no hay indicios que apunten al PSOE en financiación irregular», le ha respondido Sánchez.

En un tono duro que no suele usar cuando confronta con sus socios en el hemiciclo, el presidente ha concluído alegando que considera que el caso que ha provocado la dimisión de Cerdán es la «anécdota», pero no la «categoría», y ha subrayado que «la izquierda no roba» y que el conocido como 'caso Koldo' no es la trama Gürtel del PSOE.

Rufián, que esta mañana acudirá a Moncloa para participar en la ronda de consultas organizada por el presidente para testar el nivel de confianza de los aliados parlametnarios que apoyaron su investidura, se ha planteado incluso si plantarle. «Me estoy planteando no ir», ha dicho en los pasillos a su salida del hemiciclo.