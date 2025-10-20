El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez, en una comparecencia ante los medios en Eslovenia, tras la cumbre del Med9 junto al resto de países mediterráneos de la Unión Europea EFE

Sánchez insiste en computar la lucha contra el cambio climático como gasto en defensa frente a Trump y Bruselas

El jefe del Ejecutivo apunta que un «13%» de los 10.000 millones extra invertidos este año para alcanzar el 2% del PIB corresponden a ese tipo de partidas y defiende que su planteamiento está «en consonancia» con la OTAN y la UE

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:21

Comenta

Pedro Sánchez no está dispuesto a dar su brazo a torcer en su empeño de que la lucha contra el cambio climático compute también como ... inversión en defensa, pese a las reticencias de algunos socios de la OTAN y de la Comisión Europea. En plena tensión con Donald Trump, abiertamente negacionista de la emergencia climática, por la negativa de España a elevar hasta el 5% el gasto militar, el jefe del Ejecutivo ha insistido hoy en que no modificará sus cuentas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La revolución de los estadios del fútbol español
  2. 2

    Cantabria concede mil permisos en terreno rústico en dos años con la nueva Ley del Suelo
  3. 3

    «El Gobierno ha hecho lo contrario a ayudarnos y aun así hemos sobrevivido»
  4. 4

    Peñacastillo y Nueva Montaña estrenarán más de 400 pisos en los próximos meses
  5. 5

    El Gobierno regional suspende durante dos semanas todas las concentraciones de animales por el avance de la dermatosis nodular
  6. 6

    La educación cántabra afronta una semana de huelga docente
  7. 7

    La investigación de un castillo medieval brinda hallazgos aún más antiguos en Iguña
  8. 8

    San Lucas de nuevo abarrotado en Hoznayo
  9. 9

    Adif aprueba el proyecto del soterramiento y licitará las obras entre «finales de año y principios de 2026»
  10. 10

    El Sardinero llama a su revitalización

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sánchez insiste en computar la lucha contra el cambio climático como gasto en defensa frente a Trump y Bruselas

Sánchez insiste en computar la lucha contra el cambio climático como gasto en defensa frente a Trump y Bruselas