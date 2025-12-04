El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez estrecha la mano en Moncloa a Aziz Akhannouch, primer ministro de Marruecos. EFE

Sumar se queda fuera otra vez de la reunión de alto nivel entre España y Marruecos

La coalición de Yolanda Díaz ha sido excluida del encuentro entre ambos Gobiernos por su posición sobre el Sáhara Occidental

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:08

Comenta

España y Marruecos celebran este jueves en Madrid su reunión semestral de Alto Nivel en la que ambos Gobiernos repasan el estado de sus relaciones. ... La cita se presenta descafeinada y no está previsto ninguna comparecencia ante los medios de comunicación más allá de la foto de la bienvenida que Sánchez ha brindado en Moncloa a su homólogo marroquí, Aziz Akhannouch.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un ciclista al ser arrollado por un tren en Boo de Guarnizo
  2. 2

    Roban 250 focos que se habían retirado de los túneles de la A-67
  3. 3

    Daniel, un piragüista de Campoo de Yuso que «murió haciendo lo que más le gustaba»
  4. 4

    Los alcaldes, contrarios a un tren a Bilbao que afecta a viviendas, infraestructuras y patrimonio
  5. 5

    La calle Ataúlfo Argenta de Santander vuelve a cerrarse al tráfico por un derrumbe del alcantarillado
  6. 6

    42 de los 252 bomberos forestales de Cantabria se acogen a la jubilación anticipada
  7. 7

    Los comercios cántabros abrirán los festivos de Jueves Santo, La Asunción y el lunes 7 de diciembre de 2026
  8. 8 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  9. 9

    Cantabria, en aviso naranja por fenómenos costeros: coincide oleaje, fuerte viento y pleamar
  10. 10

    La Fiscalía pide 148 años de cárcel para el monitor que grabó a chicas en un vestuario de Villaescusa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sumar se queda fuera otra vez de la reunión de alto nivel entre España y Marruecos

Sumar se queda fuera otra vez de la reunión de alto nivel entre España y Marruecos