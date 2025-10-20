El Supremo cita al exgerente del PSOE por los pagos sin justificar a Ábalos y Koldo

El juez del ‘caso Koldo’ en el Supremo da el primer paso para investigar si hubo pagos con dinero negro desde Ferraz a José Luis ... Ábalos y a su exasesor Koldo García. El magistrado Leopoldo Puente ha citado a declarar como testigos el próximo 29 de octubre a Mariano Moreno Pavón, gerente del PSOE entre 2017 y 2021, y a Celia Rodríguez Alonso, la trabajadora la Secretaría de Organización encargada entregar los sobres con grandes cantidades en metálico a los dos imputados.

La intención del juez, según la providencia hecha pública hoy, es aclarar por qué parte de los abonos en ‘cash’ que Ábalos y Koldo recibieron del PSOE –y que aparecen en los mensaje de Koldo incorporados por la Unidad Central Operativa en su último informe- no aparecen en los libros de contabilidad de la formación política que han sido remitidos al Supremo.

Se da la circunstancia de que Moreno, junto a su sucesora Ana María Fuentes, está citado el próximo jueves en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado. En esa misma comisión está llamado a comparecer Pedro Sánchez el 30 de octubre, un día después de que el propio Moreno y Celia Rodríguez sean interrogados en el Supremo.

El juez explica que en el citado informe policial se refiere «la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del Partido Socialista Obrero Español en favor de don José Luis Ábalos Meco o de don Koldo García Izaguirre, que no constarían, sin embargo, por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por dicho partido político en esta causa especial como pagos en metálico efectivamente realizados a ambos (más allá de algún posible «descuadre», respecto de los que sí aparecen contenidos en dicha información, de mínima importancia económica)».

La providencia señala que, en algunos casos, las comunicaciones analizadas «permiten establecer una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos» facilitadas por el partido político; pero, en otras ocasiones, «no se ha podido confirmar dicha correspondencia», quedando las cantidades supuestamente entregadas reflejadas solamente en las mencionadas conversaciones, pero no en la información proporcionada por el Partido Socialista Obrero Español.

Asimismo, recuerda que José Luis Ábalos, el pasado día 15 de octubre, y Koldo García Izaguirre, el pasado día 16, se acogieron a su constitucional derecho a no declarar, sin que, en consecuencia, aportaran al respecto información alguna, lo que lleva a la citación de los dos testigos «a los efectos de procurar el esclarecimiento de dichos extremos y deducir, si hubiera lugar a ello, los correspondientes testimonios para su eventual investigación»