Rosa María Álvarez, presidenta la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, este martes en el Congreso. Efe

Las víctimas de la dana: «Mazón ya ha dimitido, ahora debe ir a la cárcel»

La comisión de investigación del Congreso sobre la tragedia echa a andar con los testimonios de las asociaciones de afectados

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:29

Comenta

Las asociaciones de víctimas de la dana abrieron este martes la comisión de investigación en el Congreso que trata de dilucidar responsabilidades en el fallecimiento ... de 229 personas en la provincia de Valencia y sentar las bases para que una tragedia de esta magnitud no vuelva a repetirse. La crudeza e impotencia de los relatos expuestos en la Cámara baja han removido a sus señorías de sus butacas. Fue el caso del de Manuel, barbero de Catarroja, que instantes antes de ser arrastrado por la riada suplicó por teléfono a su hija que su nieta no intentara rescatarlo para evitar que también se la llevara el agua. O el de Rosa, fallecida a los 92 años en un centro de mayores de Picaña con casitas bajas que pertenecía a la Generalitat y que no adoptó ninguna medida de prevención.

