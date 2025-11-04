Las víctimas de la dana: «Mazón ya ha dimitido, ahora debe ir a la cárcel»

Las asociaciones de víctimas de la dana abrieron este martes la comisión de investigación en el Congreso que trata de dilucidar responsabilidades en el fallecimiento ... de 229 personas en la provincia de Valencia y sentar las bases para que una tragedia de esta magnitud no vuelva a repetirse. La crudeza e impotencia de los relatos expuestos en la Cámara baja han removido a sus señorías de sus butacas. Fue el caso del de Manuel, barbero de Catarroja, que instantes antes de ser arrastrado por la riada suplicó por teléfono a su hija que su nieta no intentara rescatarlo para evitar que también se la llevara el agua. O el de Rosa, fallecida a los 92 años en un centro de mayores de Picaña con casitas bajas que pertenecía a la Generalitat y que no adoptó ninguna medida de prevención.

Todos los comparecientes coincidieron en un punto. La dimisión de Carlos Mazón es solo un primer paso, el siguiente debe ser su ingreso en prisión. «Su renuncia no atenúa el dolor, pero supone una muestra de respeto a nuestra desgracia porque ya no representa a un pueblo valenciano que se puso en pie para ayudarnos a los que estábamos en el suelo», señaló Rosa María Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O. «¿Cuántas veces tiene que morir mi padre? ¿Cuántas veces tenemos que morir para que los responsables de las muertes reconozcan sus errores, paguen por sus inacciones y podamos descansar?», se preguntó a continuación. Carmina Gil, vicepresidenta de este mismo colectivo resumió el por qué de la tragedia. «La dana no fue imprevisible, la Comunidad de Valencia conoce de sobra este tipo de episodios« pero aquel día »fallaron la planificación, la coordinación y la respuesta, y, sobre todo, falló la responsabilidad de un Gobierno autonómico cuya acción tardía y desordenada costó 229 vidas».

Entre los fallecidos, continuaron los representantes de las víctimas, figuran personas que iban o volvían del trabajo, que acudían al colegio a poner a salvo a sus hijos, que se ahogaron atrapadas por padecer falta de movilidad o intentando sacar sus coches de garajes anegados. «La alerta no llegaba y las líneas estaban saturadas, la gente no sabía qué hacer», lamentaron las asociaciones que evocaron que muchas personas ya estaban muertas cuando les sonó la alarma en sus móviles.

Todas las asociaciones negaron ser un instrumento partidista y defendieron que solo les mueve la memoria de sus seres queridos y el sentimiento de justicia. «Imaginen sus señorías que una de estas personas que falleció en la dana fuese conocida suyo ¿Qué harían ustedes?», concluyó su relato Rosa María Álvarez.