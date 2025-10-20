Vox denuncia ante la Fiscalía al PSOE por financiación ilegal y blanqueo de capitales

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este lunes que su formación ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el PSOE por ... supuestos delitos de financiación ilegal y de blanqueo de capitales después de la aparición de sobres «con dinero en efectivo» en Ferraz. «Los españoles no pueden seguir soportando la corrupción de todo el entorno de Sánchez», ha afirmado Abascal en un acto en Segovia.

La denuncia busca «llegar al fondo de los pagos en efectivo en el seno del partido, reconocidos por el propio presidente del Gobierno, pero que, sin embargo, no aparecen reflejados en las cuentas de la formación», aseguran fuentes de Vox.

El movimiento de Vox se produce en la misma jornada en que el magistrado Leopoldo Puente ha citado a declarar como testigos el próximo 29 de octubre a Mariano Moreno Pavón, gerente del PSOE entre 2017 y 2021, y a Celia Rodríguez Alonso, la trabajadora la Secretaría de Organización encargada entregar los sobres con grandes cantidades en metálico, para investigar si el PSOE pagó con dinero negro a José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.