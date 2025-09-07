La leche será la protagonista del evento de la mano de expertos de toda la cadena de valor

Se celebrará durante toda la mañana en el salón de actos de la Universidad Europea del Atlántico, en Santander, y para asistir solo es necesario inscribirse

La leche, además del consumo líquido es materia prima para otras elaboraciones lácteas y en la cocina.

José Luis Pérez Santander Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:49 | Actualizado 08:39h.

Cantabria, desde hace décadas, tiene en la leche una referencia de primer orden cuando se habla o se analiza el sector primario y agroalimentario. La ganadería ha sido –y en gran medida sigue siendo aunque esté sometida a la reestructuración casi permanente–. La leche, que ha escrito muchas páginas de la historia económica y rural de la región, está permanentemente en el centro del debate. Y en esta ocasión, vuelve al primer plano de la actualidad porque el próximo martes 23 de septiembre, el salón de actos de la Universidad Europea del Atlántico acogerá el IX Foro Agroalimentario de Cantabria, un evento organizado por El Diario Montañés, dentro de la iniciativa Cantabria en la Mesa.

Este año el Foro centrará su mirada en un sector estratégico: la producción láctea, la nutrición y el valor añadido de este alimento esencial en la dieta mediterránea.

La jornada, que se desarrollará entre las 9.30 y las 13.30 horas, cuenta con el respaldo de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, de la Oficina de Calidad Alimentaria (Odeca), del Foro Interalimentario, de Mercadona y del Grupo Consorcio.

Un sector clave

La leche y sus derivados forman parte de la tradición gastronómica y de la economía regional. Desde las pequeñas queserías artesanales hasta las grandes factorías, el sector lácteo cántabro vive un momento de transformación marcado por la innovación tecnológica, la exigencia de calidad y la necesidad de responder a nuevos hábitos de consumo.

El foro pretende convertirse en un espacio de reflexión conjunta, donde ganaderos, veterinarios, técnicos, investigadores, empresarios y representantes de la distribución analicen los retos que afronta la cadena de valor láctea: producción sostenible, seguridad alimentaria, transformación industrial y puesta en valor en un mercado.

Programa con voces de referencia

La apertura correrá a cargo de José Luis Pérez, redactor de El Diario Montañés y coordinador de Cantabria, junto al rector de la Universidad Europea del Atlántico, Rubén Calderón, y la consejera de Desarrollo Rural, Gandería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos. Todos ellos darán la bienvenida a los asistentes –el acto es de entrada libre– e introducirán el tema que abordarán específicamente desde sus respectivos ámbitos una nómina de ponentes de referencia.

La primera intervención destacada será la de Víctor Yuste, director general del Foro Interalimentario, un habitual de este Foro en el que participa cada año. Tras sus palabras en las que enmarcará el tema, le seguirá la ponencia del médico y divulgador científico Antonio Escribano, especialista en endocrinología, nutrición y medicina deportiva, que abordará la importancia de la leche en la alimentación saludable.

La mesa redonda 'La producción y la seguridad alimentaria' reunirá a protagonistas directos de la ganadería y la gestión: Fernando Ruiz (AFCA), Álvaro Pereda (Ganadería Arrabal), Jacobo Alonso (AgroCantabria), Luis Pérez Portilla (UGAM-COAG) y Manuel Pérez (Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria).

Tras la pausa para el café, llegará el bloque 'La transformación', con representantes de Andía Lácteos (Pablo Pereda), El Buen Pastor (Álvaro Ortiz) y Andros (Julián Terán), además de la presentación de un proyecto de recuperación de la vaca roja pasiega a partir de la calidad de su leche, a cargo de Carlos Miko (CIFP La Granja).

Posteriormente, la directora de Consumo de Mercadona, Clara Medina, ofrecerá una intervención centrada en la visión del consumidor y la distribución.

El último bloque, 'La puesta en valor', contará con Diana del Campo (Nestlé La Penilla), José María Alonso (Quesoba y Quered) y Charo Arredondo (Inlac), que pondrán el acento en la importancia de las marcas, la diferenciación, la artesanía en el mercado lácteo y en la educación del consumidor.

Las conclusiones y la clausura correrán a cargo de José Luis Pérez.

Formato ágil

El IX Foro Agroalimentario de Cantabria aspira a ser mucho más que un espacio de debate: busca generar propuestas que refuercen la competitividad de un sector que forma parte del ADN cántabro. Con un formato ágil y la participación de todos los eslabones de la cadena, la jornada promete ofrecer una visión integral sobre el presente y el futuro de la leche, un alimento que sigue siendo sinónimo de calidad, salud y tradición en Cantabria.

En esta ocasión, no ha podido participar el Grupo Lafuente, que fue invitado al evento, al encontrarse sus responsables atiendiendo a compromisos fijados con anterioridad.