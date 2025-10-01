Adiós a Siso, motor incansable de la Peña Bolísitica Laredo

La familia bolística de Cantabria, y muy especialmente la de Laredo, llora la pérdida de Narciso Cagigas Cagigas, Siso, presidente de la Sociedad Bolística Laredo. ... Su fallecimiento deja un vacío irreparable en la entidad y en el mundo de los bolos, una disciplina a la que dedicó su vida con pasión, entrega y cercanía.

Corría el año 1990 cuando un grupo de amigos, todos apasionados de los bolos y deseosos de recuperar en la villa pejina un juego con tanta tradición, decidieron dar forma a la Sociedad Bolística Laredo. Todos ellos coincidieron entonces en que Siso era la persona idónea para encabezar aquel proyecto, y, desde ese momento, se convirtió en el alma de la peña.

Durante treinta y cinco años fue el motor incansable que mantuvo vivo su espíritu: cada día, sin excepción, pasaba horas en la bolera, atendiendo a quienes se acercaban, haciendo las gestiones necesarias, cuidando de las instalaciones o, simplemente, tomando un vino y echando una partida a las cartas.

De carácter cercano y trato amable, Siso supo ganarse el cariño de cuantos le rodeaban. Su forma sencilla y natural de estar con la gente le convirtió en alguien muy querido. Muchos recordaremos su manera inconfundible de recibir a jugadores y aficionados con un espontáneo 'hombre, chavalón', que hacía sentir a cualquiera como en casa.

Su rincón en la grada, el primer asiento junto a la sede, se convirtió en su lugar de observación y disfrute. Desde allí animaba, aplaudía y comentaba -crítica incluida- las innumerables jugadas presenciadas en estos más de tres decenios.

Hoy ese asiento está vacío y la grada lo echa en falta, pero su presencia seguirá viva en la memoria colectiva de todos los que compartieron con él tantas horas en El Corro. No podrá ver culminada la ansiada bolera cubierta, pero cada piedra, cada lanzamiento y cada aplauso llevarán consigo algo de su legado.

Quienes tuvimos la oportunidad y la suerte de convivir con él a lo largo de los años en la Sociedad Bolística Laredo sabemos que se va un presidente, pero, sobre todo, se va un compañero y un amigo. Su espíritu seguirá presente en cada jugada, en cada conversación y en cada tarde compartida junto a la bolera.

Descansa en paz, amigo Siso. Tu rincón, tu gente y tus bolos nunca te olvidarán.