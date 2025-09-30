El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Lucía Morante Expósito. DM
Obituario | Lucía Morante Expósito, Autoescuela El Francés

Lucía Morante, una mujer adelantada a su tiempo, valiente y recia

Nieves Bolado

Nieves Bolado

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

Fue una mujer fuerte, valiente, adelantada al tiempo que le tocó vivir y, sobre todo, una profunda creyente, el sustento que le ayudó a hacer ... frente a las duras pruebas que le puso la vida. Como la mujer definida en los Proverbios, fue «mujer valiente, trabajadora, sabia y temerosa de Dios, superando a muchas otras». Lucia Morante Expósito, 'Luci', había nacido hace 96 años en Sierrapando, donde su padre, Algimiro Morante, que había trabajado en el Ferrocarril del Norte, en La Lechera y en el Teatro Principal, y su madre, Rogelia Expósito, formaron una familia integrada por sus cuatro hijas: Lucía, Rogelia 'Roger', Cándida 'Candi', Josefina 'Fina' y María, quienes con el tiempo, llegarían a ser referentes en Torrelavega.

