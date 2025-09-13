El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Concepción Escobar Hernández. María Gil
Obituario | Concepción Escobar, jurista y catedrática de Derecho Internacional Público

Referente en Derecho Internacional, maestra y embajadora de la UC

Charo Ojinaga, Yaelle Cacho y José Antonio Valles

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

A comienzos de los noventa una joven profesora, discípula de Manuel Díez de Velasco, ilustrísimo cántabro y eximio iusinternacionalista, llegaba a la Universidad de Cantabria ( ... UC) desde la Complutense. Concepción Escobar Hernández, Concha para aquellos que tuvimos la suerte de conocerla, comenzaba así una andadura que se prolongaría durante toda una década y que supuso un antes y un después para los estudios de Derecho Internacional Público y de la Unión Europea en nuestra región.

