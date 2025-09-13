Referente en Derecho Internacional, maestra y embajadora de la UC

A comienzos de los noventa una joven profesora, discípula de Manuel Díez de Velasco, ilustrísimo cántabro y eximio iusinternacionalista, llegaba a la Universidad de Cantabria ( ... UC) desde la Complutense. Concepción Escobar Hernández, Concha para aquellos que tuvimos la suerte de conocerla, comenzaba así una andadura que se prolongaría durante toda una década y que supuso un antes y un después para los estudios de Derecho Internacional Público y de la Unión Europea en nuestra región.

Tras obtener brillantemente la cátedra en 1995, solo un año más tarde consiguió la primera Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea de la UC que permitió a un innumerable grupo de estudiantes formarse en estudios europeos cuando estos todavía no formaban parte del currículo académico.

Aunque en 2002 regresó a Madrid para ocupar desde entonces la Cátedra de la UNED, conservó una estrecha vinculación con la Facultad de Derecho de Cantabria. Fomentó que los equipos de investigación que consolidó en ambas instituciones estuvieran cohesionados y que quienes los formábamos asumiésemos los parámetros elevados de exigencia académica que la guiaban, al tiempo que nos imbuía de su profundo espíritu humanista. Sus visitas a la UC eran frecuentes. Era conferenciante habitual del 'Curso de Formación Permanente en Derecho de la UE y Acción Exterior'; y miembro de su Comisión Académica.

La última vez que nos acompañó fue el pasado mes de mayo para participar en el Master en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho. Celebramos con ella la noticia publicada el día antes de que era la candidata de España para ser jueza de la Corte Penal Internacional en 2026. Reto difícil pero que a buen seguro habría conseguido obtener. No en vano había participado en la Delegación española en la Conferencia de Roma de 1998 en la que se adoptó el Estatuto de este tribunal y en la Conferencia de Kampala de 2010 que definió el crimen de agresión. En su más que sobresaliente presencia en instituciones nacionales e internacionales destaca también su reciente nombramiento como vocal permanente de la Comisión General de Codificación. Además, fue jefa de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación entre 2004 y 2012 y desde ese año y hasta 2022 miembro de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, en la que fue relatora especial del tema 'Inmunidad de Jurisdicción Penal Extranjera de los Funcionarios del Estado'.

La Academia ha perdido una jurista brillante. El Derecho Internacional ha perdido una referencia científica indiscutible. Cantabria y su Universidad han perdido una magnífica embajadora que siempre sintió esta tierra como su segunda casa. Y los que pudimos disfrutar de su amistad hemos perdido una buena Maestra (así, con mayúscula) y una mejor persona. Nos deja su esfuerzo, su sabiduría, su calidad humana... pero, sobre todo, nos deja un poco huérfanos.